Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці накупили Ecoflow
потужністю з атомний реактор

Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 12:21

Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор

Пропонуємо до обговорення:
Станом на кінець січня поточний ринок резервних джерел живлення в Україні оцінюється за сумарною накопичуваною ємністю зарядних станцій, встановлених у домівках та бізнесах, у 1,6 ГВт. На частку EcoFlow припадає 62% цього ринку.

Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 12:47

Re: Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор

я так розумію у зв'язку з декомунізвціею закон збереження енергії відмінили
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 12:54

  fox767676 написав:я так розумію у зв'язку з декомунізвціею закон збереження енергії відмінили

Відмінили здоровий глузд. Ще з ковіду.
