Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році: які розміри міжнародної допомоги — НБУ
Наскільки реалістичним Вам здається прогноз НБУ щодо інфляції?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:36
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році: які розміри міжнародної допомоги — НБУ
Наскільки реалістичним Вам здається прогноз НБУ щодо інфляції?
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:36
інтервенції за тиждень склали 794 млн дол. майже стандарт
рух курсу долара - почали тиждень з 42,85 й жвавенько піднімались аж до 43,30 у вівторок, пару днів коливалися трохинижче цього рівня, але в п'ятницю знову стрімко впали до 42,86, точніше вронив НБУ в післяопераційний час.
все таки НБУ вирівнює курс долара по євро. навіщо він це робить, це для мене поки загадка, але маємо що маємо.
тому курс євро протягом тижня був більш стабільний. почали з 50,80 піднялися у вівторок до 51,06, а у серед вранці - вже 51,21. я ж кажу, поки що прив'язка до євро трохи штучна. але закінчили тиждень теж падіняннм до 50,65
спостерігаємо далі
|