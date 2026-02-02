Багато хто скептично ставиться до електромобілів через побоювання щодо довговічності акумуляторів, вважаючи їх найслабшим місцем таких машин.
Дивися повний текст
Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані дослідників
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лют, 2026 08:24
Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані дослідників
Додано: Пон 09 лют, 2026 08:24
А после перепродажи износ аккума начинается заново? Тем пересичным, которые купят авто из США, которое отъездило 8 лет, бояться не надо? Сайт всё таки для них, а не американцев.
Додано: Пон 09 лют, 2026 09:13
Re: Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані...
Какая разница, сколько стоит батарея, если её нельзя купить?
К примеру, на 10-летний рено радиатор печки банально нельзя было заказать у официального дилера. И в наличии нигде в Украине не было.
Учитывая последние тенденции, неоригинальные батареи тупо не будут приниматься автомобильным компьютером.
Додано: Пон 09 лют, 2026 09:29
moveton
Якщо мова про «бітки», то чимало машин конкретної (будь якої) моделі завозиться як донори . І батарей (принаймні до війни) було завалено і коштували копійки. Бо не було попиту. Як і двигуни гібрида, які мають ресурс по мільйон і залишаються від донора .
|