|
|
|
Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лют, 2026 18:57
moveton Цей проект доводить, що справжня інновація — це не просто заміна одного палива іншим, а зміна самої парадигми. Вулецеві рідини заміним світлом. Потоки енергії з газових тец замінемо «Еко-Ковчег Photon Core». Ми не просто їдемо — ми збираємо енергію Всесвіту, концентруємо її в 40 шарах перовскіту і використовуємо там, де вона найбільше потрібна.
-
adrianlvov1
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:15
adrianlvov1 написав:moveton
Цей проект доводить, що справжня інновація — це не просто заміна одного палива іншим, а зміна самої парадигми. Вулецеві рідини заміним світлом. Потоки енергії з газових тец замінемо «Еко-Ковчег Photon Core». Ми не просто їдемо — ми збираємо енергію Всесвіту, концентруємо її в 40 шарах перовскіту і використовуємо там, де вона найбільше потрібна.
Да-да, я понял. И для сбора и концентрации используется компакт-параболик. Наслышан.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6635
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 811 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
9
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|729
|
|
|1
|25877
|
|
|2
|5024
|
П'ят 16 січ, 2026 12:50
GALeon
|