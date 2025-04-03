RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:08

  Buster написав:
  Дюрі-бачі написав:На жаль москалі змінили тактику і вирішили не спустошувати ФНБ. А закрили дефіцит емісією, через РЕПО ~3.2 трлн. рублів дали (пишуть що скоро збільшать до 4.8 трлн.).

Какие хитрые москали попались...
Тем временем 1 грн = 1.75 руб., дойдем до 1 к 1?
Зображення

звісно ні...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11623
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:10

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

А когда хотя бы 200 дерева за уе в болотах увидим?
Или их бумага уже к золотому запасу единороссов и юаню привязана наглухо?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5659
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:02

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  барабашов написав:Или их бумага уже к юаню привязана наглухо?

Напевно. Там долар впав нижче 7 Юанів (рік тому був 7.30), відповідно, впав до 75 дерев'яних.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5912
З нами з: 29.07.22
Подякував: 934 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:58

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5354
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 20:14

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары — об этом на заседании думского комитета по промышленной политике сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Речь идёт о пересмотре условий для зарубежных продавцов, работающих на российском рынке, чтобы уравнять их с отечественными компаниями.

Как уточнили в министерстве, обсуждается введение НДС в размере 22% на иностранные товары уже с 1 января 2027 года. По задумке ведомства, это должно устранить перекос, при котором зарубежные площадки и продавцы могут предлагать продукцию на более выгодных условиях за счёт налоговых различий.

Инициатива Минпромторга отличается от ранее представленного проекта Минфина. Финансовое ведомство предлагало поэтапное повышение: 5% в 2027 году, 10% — в 2028-м, 1% — в 2029-м и доведение ставки до 20% только с 2030 года. Минпромторг предлагает более жёсткий и быстрый переход к полной налоговой нагрузке.

Помимо изменений в налогообложении, министерство занимается корректировкой системы трансграничной электронной торговли и обсуждает выравнивание комиссий на маркетплейсах.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1707
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 14:40
146 224666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 14:26
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15554)
11.02.2026 20:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.