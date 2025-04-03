звісно ні...
|
|
|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:08
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:10
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
А когда хотя бы 200 дерева за уе в болотах увидим?
Или их бумага уже к золотому запасу единороссов и юаню привязана наглухо?
Додано: Нед 25 січ, 2026 21:02
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:58
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії
Додано: Сер 11 лют, 2026 20:14
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары — об этом на заседании думского комитета по промышленной политике сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Речь идёт о пересмотре условий для зарубежных продавцов, работающих на российском рынке, чтобы уравнять их с отечественными компаниями.
Как уточнили в министерстве, обсуждается введение НДС в размере 22% на иностранные товары уже с 1 января 2027 года. По задумке ведомства, это должно устранить перекос, при котором зарубежные площадки и продавцы могут предлагать продукцию на более выгодных условиях за счёт налоговых различий.
Инициатива Минпромторга отличается от ранее представленного проекта Минфина. Финансовое ведомство предлагало поэтапное повышение: 5% в 2027 году, 10% — в 2028-м, 1% — в 2029-м и доведение ставки до 20% только с 2030 года. Минпромторг предлагает более жёсткий и быстрый переход к полной налоговой нагрузке.
Помимо изменений в налогообложении, министерство занимается корректировкой системы трансграничной электронной торговли и обсуждает выравнивание комиссий на маркетплейсах.
|