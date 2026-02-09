RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Нові тарифи
мобільних операторів

Нові тарифи мобільних операторів
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 19:16

Нові тарифи мобільних операторів

Пропонуємо до обговорення:
Українські мобільні оператори анонсували підвищення вартості тарифних планів. Це відбувається на тлі зростання витрат операторів на електроенергію, підтримку мережі під час відключень світла та загальної економічної нестабільності. У цьому матеріалі Finance.ua зібрав найактуальнішу інформацію про зміну вартості тарифів трьох найбільших українських мобільних операторів — lifecell, Vodafone та Київстар.

Дивися повний текст
Нові тарифи мобільних операторів
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 19:17

Живу в селі.
Щоб подзвонити-в поле виходити або на горище вилазити.
Нічого не міняється з кожним підвищенням. Хоча, все ж таки змінюється-5G тестують там де 4G+ працює добре. Сільська місцевість лишається енергозалежною. Нема світла, навіть в полі, нема зв'язку. Про Інтернет взагалі мовчу.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:02

  pahuisd написав:Живу в селі.
Щоб подзвонити-в поле виходити або на горище вилазити.
Нічого не міняється з кожним підвищенням. Хоча, все ж таки змінюється-5G тестують там де 4G+ працює добре. Сільська місцевість лишається енергозалежною. Нема світла, навіть в полі, нема зв'язку. Про Інтернет взагалі мовчу.

зато помидоры свои а не по 200 грн
