RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Нові тарифи
мобільних операторів

Нові тарифи мобільних операторів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 19:16

Нові тарифи мобільних операторів

Пропонуємо до обговорення:
Українські мобільні оператори анонсували підвищення вартості тарифних планів. Це відбувається на тлі зростання витрат операторів на електроенергію, підтримку мережі під час відключень світла та загальної економічної нестабільності. У цьому матеріалі Finance.ua зібрав найактуальнішу інформацію про зміну вартості тарифів трьох найбільших українських мобільних операторів — lifecell, Vodafone та Київстар.

Дивися повний текст
Нові тарифи мобільних операторів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100805
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 19:17

Живу в селі.
Щоб подзвонити-в поле виходити або на горище вилазити.
Нічого не міняється з кожним підвищенням. Хоча, все ж таки змінюється-5G тестують там де 4G+ працює добре. Сільська місцевість лишається енергозалежною. Нема світла, навіть в полі, нема зв'язку. Про Інтернет взагалі мовчу.
pahuisd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:02

  pahuisd написав:Живу в селі.
Щоб подзвонити-в поле виходити або на горище вилазити.
Нічого не міняється з кожним підвищенням. Хоча, все ж таки змінюється-5G тестують там де 4G+ працює добре. Сільська місцевість лишається енергозалежною. Нема світла, навіть в полі, нема зв'язку. Про Інтернет взагалі мовчу.

зато помидоры свои а не по 200 грн
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31679
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 22:37

Як знизити витрати на мобільний зв’язок

перейшли всією родиною на іншого оператора, DiGi називається. гарно працює, платимо по 2.5 євро за номер. це десь 127 грн., мінімальний пакет але там ліміти більше ніж в Лайфсел максимальному. Ну концтабор на те й концтабор щоб заробляли потрібні люди. :?
cloudstoragecorp5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада готує нові підходи до мобілізації — Веніславський
R2 » Пон 16 лют, 2026 20:23
1 235
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лют, 2026 20:23
salvydas
Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар,...
R2 » Пон 16 лют, 2026 17:33
1 847
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лют, 2026 17:33
valera_po_a
Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані... 1, 2
R2 » Пон 09 лют, 2026 08:24
12 5063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лют, 2026 09:01
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10840)
23.02.2026 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.