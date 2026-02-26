|
|
Бізнес без ФОП! Революційний закон готують депутати! Хто...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лют, 2026 10:30
Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть дозволити вести бізнес без відкриття ФОП. Відповідний законопроєкт передбачає можливість стати господарем власної справи, взагалі не відвідуючи реєстраторів.
Дивися повний текст Бізнес без ФОП! Революційний закон готують депутати! Хто зможе заробляти 8 мільйонів без реєстрації?
|
|
