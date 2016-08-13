|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 28 лют, 2026 20:27
які статті ви можете порадити для розвитку стратеії у фінанс
якщо є джерела, поділіться будь ласка, дякую.
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:30
Шановна larisavovk!
Ви можете знайти для себе багато корисної інформації у розділі на порталі Заощадження та на форумі Лайфхаки для вашого гаманця
Також рекомендуємо
Там зібрані курси, статті та практичні кейси з фінансів — від базових принципів фінансового менеджменту до стратегічного планування. Перевага ресурсу в тому, що багато матеріалів написані практиками ринку, тому їх легко застосувати у роботі.
З повагою, Ірина
