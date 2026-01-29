Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 19:36

Сьогодні вночі внаслідок атаки уражений новітній ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер і ще один танкер тіньового нафтового флоту РФ.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/126650/
fler
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 21:14

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Не бачу в чому тут катастрофічність
Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика

ИМХО держава потрібна для того, щоб не було людей в "червоній зоні виживання"
Норвегія / Данія / з певною натяжкою Німеччина /... з цим справляються

Как вам удалось найти такое неудобное разрешение этой картинки ? В оригинале такое и было ? Если да то возникают сомнения и в достоверности самой информации, помимо подачи.

Update. Дочитал дальше, спасибо за оригинал.
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 21:49

  budivelnik написав:
  Shaman написав:хто ці таємні олігархи, які наче керують країною?..
Як хто ????
А таємний жидомасон Петро Олексійович тисну руку ?....
Хіба це не він підставив невідомовго Вову будуючи йому хатинку між хатинками Єрмака і міндіча?

про Порошенко забув :oops: це ж він досить шкодить й не дає Зе виконувати свої обіцянки. як я пам'ятаю, саме Зе обіцяв ніяких друзів та кооперативів - а Порошенко йому все підсовує таких поганих друзяк й кумів :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 21:55

  flyman написав:БТС: Донбас не здамо


Просмотрел видео с мыслью «неужели Славко переобулся». А оказалось что он стебется в заглавии. Поясню что Славко уже давно рекомендует оставить Донбасс ради заключения «мира». Ну а в этом видео он наконец (с удовольствием?) констатирует начало строительства оборонительных сооружений на границах позади Донбасса. И добавлю от себя что Славко умалчивает сколько усилий потратит РФ на достижение этих границ. Соответственно, сохранит потенциал и для продолжения. Не помню какого Славко мнения о «гарантиях безопасности». По-моему, все понимают что их не существует.
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 22:23

плюс один лайк

  serg1974 написав:
  flyman написав:БТС: Донбас не здамо


Просмотрел видео с мыслью «неужели Славко переобулся». А оказалось что он стебется в заглавии. Поясню что Славко уже давно рекомендует оставить Донбасс ради заключения «мира». Ну а в этом видео он наконец (с удовольствием?) констатирует начало строительства оборонительных сооружений на границах позади Донбасса. И добавлю от себя что Славко умалчивает сколько усилий потратит РФ на достижение этих границ. Соответственно, сохранит потенциал и для продолжения. Не помню какого Славко мнения о «гарантиях безопасности». По-моему, все понимают что их не существует.

+
Славко голосом Бендера: "Брось птицу (гуся)!"
гарантії: це обороноздатне ЗСУ.
Правильно ставити запитання не "скільки втратить зусиль", а чи не зітреться ЗСУ на шляху до їх досягнення.
Армія РФ у квітні 2026 року зазнала безпрецедентного провалу на фронті. Замість очікуваних загарбань окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами - найбільша від’ємна динаміка з серпня 2024 року, коли ЗСУ провели операцію в Курській області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.
...

https://glavred.net/front/ne-traplyalos ... 61569.html

Оригінал:
Russian forces in April 2026 suffered a net loss of territory controlled in the Ukrainian theater for the first time since Ukraine’s August 2024 incursion into Kursk Oblast. ISW has observed evidence to assess that Russian forces lost control of 116 square kilometers in April 2026, not counting areas into which Russian troops may have infiltrated. The Russian rate of advance across the battlefield has been steadily declining since November 2025 as continued Ukrainian ground counterattacks, Ukrainian mid-range strikes, the February 2026 block on Russia’s use of Starlink terminals in Ukraine, and the Kremlin’s throttling of Telegram have exacerbated existing problems within the Russian military.
https://understandingwar.org/research/r ... ay-2-2026/

Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 06:58

"Бонус" для Росії: в Politico розкрили, що стоїть за рішенням США про виведення військ з Німеччини
Міністерство війни США оголосило про рішення скоротити американську військову присутність у Німеччині на 5 тисяч осіб. Відповідний наказ віддав очільник Пентагону Піт Гегсет після перегляду розгортання сил у Європі, пише Politico.


США затримають постачання зброї Європі через виснаження арсеналів, – FT
США повідомили європейських союзників про можливі тривалі затримки у постачанні озброєнь через значне виснаження власних військових запасів. Про це пише Financial Times.

За даними видання, затримки насамперед торкнуться поставок озброєнь для Великої Британії, Польщі, Литви та Естонії. Також у Вашингтоні обговорюється відтермінування частини поставок для країн Азії, зокрема Тайваню.
Яке озброєння під загрозою затримок

Йдеться про боєприпаси та ракети для систем HIMARS та NASAMS, а також інші критично важливі типи озброєнь, які активно використовують союзники США, зокрема й Україна.


"Виведемо набагато більше": Трамп зробив заяву про скорочення військ США в Європі
"Ми збираємося значно скоротити чисельність військ, і ми виведемо набагато більше, ніж 5 000", – заявив американський лідер.


США можуть залишити Німеччину без ракет Tomahawk: в Reuters розповіли деталі
Видання зазначає, що в рамках цього рішення США також відмовилися від плану часів колишнього президента США Джо Байдена щодо розгортання в Німеччині американського батальйону, оснащеного ракетами Tomahawk великої дальності.


нам тут розповідали, що якби Україна погодилась на "мирний план Трампа", то Трамп стопудняк гарантував безпеку Україні

як бачимо, Трамп навіть Європі нічого не гарантує.

тим самим, Трамп показує путіну - заходь в Європу, ми втручатись не будемо
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

