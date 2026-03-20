Ефект детінізації

Ефект детінізації
У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 14:25

Ефект детінізації

Данило Гетманцев - Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

Посилення податкового контролю за нелегальним ринком в 2024 році, запровадження режиму експортного забезпечення сільськогосподарської продукції та антиофшорний закон зламали схеми так званого «чорного зерна».

Прозорі та рівні для всіх правила гри вже дають потужний результат – як для державного бюджету, так і для сумлінного бізнесу.

Щодо фінансового ефекту. У 2025 році платниками сплачено до бюджету:

🔹+14,8 млрд грн (або +21,8%) відносно 2024 року

🔹+30,4 млрд грн (або +57,9%) відносно 2023 року

Впровадження єдиних правил гарантує справедливу конкуренцію, зростання інвестицій та забезпечує стабільні надходження до бюджету.

Саме тому зусилля податкових та правоохоронних органів мають бути зосереджені на системній детінізації економіки та боротьбі з ухиленням від оподаткування. Натомість доброчесний платник має відчувати від таких дій виключно позитивний ефект та захист.
Ірина_
