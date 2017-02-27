Додано: Пон 04 тра, 2026 13:35

V2 написав: budivelnik написав: І саме тому , таке поняття як корупція постійно підігрівається серед населення, бо боротись треба з тим що неможливо перемогти.... І саме тому , таке поняття як корупція постійно підігрівається серед населення, бо боротись треба з тим що неможливо перемогти.... Які Ваші пропозиції?

Залишаєм все, як є, та радіємо за вову із андреєм? Які Ваші пропозиції?Залишаєм все, як є, та радіємо за вову із андреєм?

Мої пропозиції прості до офігевання....Менше надіємось на те що вова з андрієм.. ,чи петро з ніною -будуть думати про нас...бо вони все одно будуть думати про себеІ на СВОЄМУ рівні зациклюємо свої потреби..ТипуМожна вимагати щоб голова ОСББ пішов в міськраду і пробив нам фінансування....А можна вимагати щоб голова ОСББ пішов в міськраду і ВІДМОВИВСЯ від дофінансування з міста бо ми самі відремонтуємо свої стіни...В першому випадку ми множимо корупцію.. бо що таке Голова ОСББ домовився з МЕРОМ ? це те що наш голова дав більший хабар меру ніж інші голови....Те саме з дорогою в сільрадічи додатковою оплатою викладачам ( бо якщо додаткову оплату приносить голова районо... то вчителю до пятої точки рівень знань наших дітей....)І от коли виявиться що населення нічого не потребує... тоді влада змушена буде на виборах ПРОСИТИ населення за неї голосувати... а населення буде виставляти вимогуНе пофарбувати паркан (де вкрадуть всі від виробника фарби до начальника рему ) а зменшити податки бо й так ми все самі робимо..А поки тутешні читачі будуть вважати що ПДВ це не податок на зарплату ( і автоматично податок на податки з зарплати , які ПЛАТИТЬ виробник а не споживач) до того часу будете отримувати 300 грн з 1000 створеного і просити щоб з 700 перерозподілених вкрали не більше 300.....