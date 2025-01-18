Роботодавці дедалі частіше розчаровуються...

Додано: Пон 01 чер, 2026 09:19

Проснулись..... Весь прогресс тупит нашу молодежь.... Они больше не ходят в библиотеки и не гоняют мячи, не ходят друг к другу делать домашним задания. Нынешняя молодежь заменила свой интеллект искусственным интеллектом, забила свои головы соц сетями с глупыми роликами и погрузилась в Игровой мир. Мы теряем молодежь..... И родители пытающиеся это изменить становятся для них врагами..... За что за то что хотя родители хотят чтоб они думали сами и развивались....

Да искусственный интеллект это здорово, но беда страшная для молодёжи.



Будь моя воля я бы запретила детям до 16 лет пользоваться искусственным интеллектом и играми.

Мы губим нашу молодежь у нас ребёнок умножал и делил 3-4 значные цифры в уме. Пока не попал в игровую зависимость и застрял в искусственном интеллекте. Сейчас у нас 9 класс а мы еле еле по оценкам вытягиваем чтоб закончить школу. Мы даже умножение 2-х значных чисел не можем в уме посчитать вместо этого лежит в интеллект чтоб списать всё оттуда.....

На вопрос почему ты не думаешь своей головой ответ один зачем у меня же есть искусственный интеллект.

Вывод наша цивилизация развиваясь теряет молодежь..... Они деградируют.