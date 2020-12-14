Додано: Сер 10 чер, 2026 16:08

Бетон написав: smdtranz написав: Бетон



купи дом за 1 евро и заплати сверху залог, налоги, за оформление, техническую экспертизу, проект и саму реконструкцию, согласуй все и если не вложишься в срок, дом заберут, как и залог. купи дом за 1 евро и заплати сверху залог, налоги, за оформление, техническую экспертизу, проект и саму реконструкцию, согласуй все и если не вложишься в срок, дом заберут, как и залог.

Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"

Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе



Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионеОн постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел

Но ситуация с итальянскими виллами всё же отличается от этих сельских хат. Насколько я помню из объяснений на эту тему, главная сложность там не в том, что все эти работы нужно будет выполнить после покупки, а в том, что согласование и контроль за этими работами осуществляется как для памятников архитектуры, чтобы ни одна оригинальная дощечка и ни один рисуночек, которые всё ещё сохранились, не пострадали, ну и чтобы конструкция в точности как в оригинале. Разумеется, все проектные и строительные работы - только от лицензированных по памятникам архитектуры контор. Это взвинчивает цены на работы, а невозможность перестройки под свой вкус снижает привлекательность того, что получится в результате. Всё же в 17 веке требования людей к жилью несколько отличались от современных.В итоге оно разваливается полностью, а покупатель так и не находится.Для сельских хат за 1000 долларов таких проблем не существуют, их просто никто не хочет покупать, оценив развитость инфраструктуры вокруг.