Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
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Додано: Сер 10 чер, 2026 14:47
Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
Додано: Сер 10 чер, 2026 16:08
Но ситуация с итальянскими виллами всё же отличается от этих сельских хат. Насколько я помню из объяснений на эту тему, главная сложность там не в том, что все эти работы нужно будет выполнить после покупки, а в том, что согласование и контроль за этими работами осуществляется как для памятников архитектуры, чтобы ни одна оригинальная дощечка и ни один рисуночек, которые всё ещё сохранились, не пострадали, ну и чтобы конструкция в точности как в оригинале. Разумеется, все проектные и строительные работы - только от лицензированных по памятникам архитектуры контор. Это взвинчивает цены на работы, а невозможность перестройки под свой вкус снижает привлекательность того, что получится в результате. Всё же в 17 веке требования людей к жилью несколько отличались от современных.
В итоге оно разваливается полностью, а покупатель так и не находится.
Для сельских хат за 1000 долларов таких проблем не существуют, их просто никто не хочет покупать, оценив развитость инфраструктуры вокруг.
Додано: Сер 10 чер, 2026 16:48
M-Audio
на ютубе говорят, что в разных городах по разному, где-то можно и полностью снести и построить свое. а где-то надо материалы и цвет фасада согласовывать.
ну и работы можно и самому делать, кроме электрики и водопровода, но и это особо не контролируют.
памятник архитектуры это уже отдельный сложный случай
но вся эта стройка вдали от цивилизации это все равно дороже чем около города.
Додано: Сер 10 чер, 2026 17:53
Додано: Сер 10 чер, 2026 17:57
Так я вопрос и не задавал - мой посыл был "при падающем населении - часть жилья становится буквально никому не нужно" - прям в изначальном сообщении...
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