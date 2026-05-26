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Кінець абонплати. Мобільні
оператори міняють ціни. Як...

Кінець абонплати. Мобільні оператори міняють ціни. Як...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 07:54

Кінець абонплати. Мобільні оператори міняють ціни. Як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні обговорюють революційну реформу мобільного зв’язку. «Київстар», Vodafone та lifecell розглядають повне скасування класичної абонплати та перехід на європейську модель — оплату виключно за фактично спожиті хвилини, гігабайти та SMS.

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Кінець абонплати. Мобільні оператори міняють ціни. Як платити лише за те, чим користуєшся (відео)
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 09:00

Re: Кінець абонплати. Мобільні оператори міняють ціни. Як...

все новое — это хорошо забытое старое
революционная реформа))
smdtranz
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