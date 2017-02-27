Додано: Чет 11 чер, 2026 08:55

Shaman написав: відповідно до сказаного такі фактори - надали, не надали допомогу - насправді не впливають. натовп - взагалі не впливає. відповідно до сказаного такі фактори - надали, не надали допомогу - насправді не впливають. натовп - взагалі не впливає.

Якраз зараз і спостерігаємо максимальний вплив чиннику НЕ НАДАЛИ. Надані 2,8 млрд євро - це стара програма, по якій нарешті виконали законодавчі вимоги. Нічого з затвердженого і погодженого нового ще не виділено бо не виконуються політичні, законодавчі і економічні вимоги стабілізації економіки і виводу "хитрожопих" з тіні. ЗВР вже чотири чи більше місяців поспіль впевнено і відчутно зменшується. Ресурсів для закупівлі критичного імпорту стає все менше. Їх доводиться економити, курс зараз - наслідки економії. Щодо натовпу то він ніколи не впливав хіба у вигляді багатомільярдних перерахувань коштів заробітчан, які зараз суттєво скоротилися, якщо память не зраджує то з 6-7 млрд до ледь 3 млрд в рік. Основні покупки валюти на чорному готівковому завжди робили злодії. Раніше ті хто розкрадали бюджет а зараз мародери.Але теперішня ситуація з курсом має негативний вплив, якого завжди уникав Регулятор - сприяння і так динамічному процесу інфляції і підрив внутрішніх запозичень, адже з таким курсом відсотки по ОВДП стають нецікавими. І ми можемо отримати як дефіцит зовнішніх запозичень, так і біду з запозиченнями на внутрішньому ринку.А якщо ще зараз "любителі простих рішень" поріжуть критичності підприємствам і почнуть забирати і так гостродефіцитних працівників, то і стаття у вигляді сплати податків також обвалиться.Логічно припустити, що девальвація скоро зупиниться і ми навіть побачимо певне зміцнення грн (якщо це не чергова спроба обвалити економіку і тил).