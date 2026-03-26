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Одна транзакція BTC генерує
майже пів тонни вуглекислого...

Одна транзакція BTC генерує майже пів тонни вуглекислого...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 03:24

Одна транзакція BTC генерує майже пів тонни вуглекислого...

Пропонуємо до обговорення:
Одна транзакція Bitcoin генерує близько 486 кілограмів діоксиду вуглецю (CO2).

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Одна транзакція BTC генерує майже пів тонни вуглекислого газу
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 03:24

Звездит Swissinfo. Транзакция в сети BTC стоит в среднем 25 центов. Какие ещё полтонны углекислого газа? Наверное, пересчитав по отфонарному коэффиценту затраты на майнинг в углекислый газ и поделив на количество транзакций в день можно и такую цифирь получить, но к цене транзакции она никакого отношения не имеет.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 13:06

moveton

скорее по другому: в мире майнинг в год потребляет по каким-то данным из интернета 138 млн мегаватт-часов электричества, а в сутки происходит порядка 700 тысяч транзакций.
итого на транзакцию расход 500 квт-часов электричества.
то что при этом генерируются свежие биткоины, позволяет держать стоимость транзакции в 25 центов.
https://www.ukr.net/ru/news/details/tec ... 08411.html
https://www.bitinfocharts.com/ru/bitcoin/
smdtranz
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