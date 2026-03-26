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Одна транзакція BTC генерує
майже пів тонни вуглекислого...

Одна транзакція BTC генерує майже пів тонни вуглекислого...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 03:24

Одна транзакція BTC генерує майже пів тонни вуглекислого...

Пропонуємо до обговорення:
Одна транзакція Bitcoin генерує близько 486 кілограмів діоксиду вуглецю (CO2).

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Одна транзакція BTC генерує майже пів тонни вуглекислого газу
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 03:24

Звездит Swissinfo. Транзакция в сети BTC стоит в среднем 25 центов. Какие ещё полтонны углекислого газа? Наверное, пересчитав по отфонарному коэффиценту затраты на майнинг в углекислый газ и поделив на количество транзакций в день можно и такую цифирь получить, но к цене транзакции она никакого отношения не имеет.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 13:06

moveton

скорее по другому: в мире майнинг в год потребляет по каким-то данным из интернета 138 млн мегаватт-часов электричества, а в сутки происходит порядка 700 тысяч транзакций.
итого на транзакцию расход 500 квт-часов электричества.
то что при этом генерируются свежие биткоины, позволяет держать стоимость транзакции в 25 центов.
https://www.ukr.net/ru/news/details/tec ... 08411.html
https://www.bitinfocharts.com/ru/bitcoin/
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 18:14

Re: Одна транзакція BTC генерує майже пів тонни вуглекислого

  smdtranz написав:итого на транзакцию расход 500 квт-часов электричества.

Так это и написал :) Да, такое подсчитать можно. Но это не "транзакция генерирует". Собственно, транзакция вообще ничего не генерирует. Генерируют её обработчики и то очень условно, что именно углекислый газ. Да, на одну транзакцию электричества приходится много, но потому, что транзакции в BTC сейчас по деньгам получаются практически побочкой от вознаграждения за добычи новых монет, хотя формально сеть действительно для обработки транзакций. Правильно говорить: любители посчитать хэши доконкурировались до того, что сейчас считают нормальным за право (!) провести транзакцию потратить 500 кВтч. В основном потому, что другие готовы покупать 1 BTC за десятки тысяч долларов, а 10к BTC за пиццу. Так-то алгоритм BTC столько работы не требует.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:08

moveton

ну там только один из столпов биткоина — это колоссальная вычислительная мощность сети, чтобы ее невозможно было взломать. так что без тераватт-часов доверие к нему будет поменьше
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:35

  smdtranz написав:ну там только один из столпов биткоина — это колоссальная вычислительная мощность сети, чтобы ее невозможно было взломать. так что без тераватт-часов доверие к нему будет поменьше

Можно и так сказать, но тут нужно сильно на числа смотреть насколько это "поменьше". Для взлома нужно иметь под своим контролем мощности больше, чем во всей остальной сети. Насколько это реалистично даже если, допустим, мощность сети упадёт в 10 раз?
moveton
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