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Пропоновані Тереховим засади
повоєнного відновлення...

Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:19

Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ позитивно оцінив пропозиції голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо економічної спеціалізації регіонів. На думку експерта, такий підхід гарантує швидке відновлення й динамічне зростання економіки.

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Пропоновані Тереховим засади повоєнного відновлення гарантують динамічне зростання економіки, — експерт
R2
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