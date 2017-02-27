Серед банків - Кредобанк, 1.1449 на момент.
Але ж забирати потім по 1700 в день.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 чер, 2026 14:56
Додано: Вів 23 чер, 2026 15:27
Додано: Вів 23 чер, 2026 16:23
В них може й зниклиб ... але зявилися б у пенсіонерів...
Так для довідки
Грошів при сплаті податків - не зникають...
Вони просто міняють власника...
Тому те що забрали в мене-витрачає пенсіонер який це забране отримав...
То як-тепер зміните свою думку і перестанете про мене переживати? Бо виявляється скільки б в кого не забрали -а магазин Будівельника буде процвітати виключно на рівень ефективності праці самого Будівельника.
ПС
в мене не тільки алкоголь ( цигарки то взагалі жах, як би міг -викинув би нафік), в мене ще й хліб/вода/крупи/шоколад/печиво/морозиво....
ППС
літом
морозиво+вода - в ДВА рази вставляють горілку
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