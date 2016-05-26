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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:36
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:52
Хто готовий під такий прОцент їм занести?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:00
я занес доллар, буду за кредиткой охотиться
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:06
Яка там унікальна плюшка по кредитці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:04
По депозитчикам они просят индульгенцию (справку) о доходах ? Какой мин.срок и какая мин.сумма должна пролежать , чтобы можно было претендовать на кредитную пластинку
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