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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:36
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:52
Хто готовий під такий прОцент їм занести?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:00
я занес доллар, буду за кредиткой охотиться
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:06
Яка там унікальна плюшка по кредитці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:04
По депозитчикам они просят индульгенцию (справку) о доходах ? Какой мин.срок и какая мин.сумма должна пролежать , чтобы можно было претендовать на кредитную пластинку
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:08
хз, все ж наугад,
у меня пока так: скоринг прога по ФОПам (а доходы да - просят, буду показывать декларацией) еще не работает, но можем податься как клиент - депозитчик (до этого был как бывший клиент-депозитчик, совсем не податься сказали)
я посмотрю, продлят ли акцию по кешбекам - в прошлый раз ее хорошо расписали на месяцы вперед (на полгода(!)), заканчивается в конце января,
и начну надоедать
если банк с тропинки развития услуг не свернет - может к весне получится
Востаннє редагувалось cohan в Нед 03 січ, 2021 00:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14
+ распланированный кешбек вперед очень удобно
в общем, лишней не будет
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