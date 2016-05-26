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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
22
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:00

С выдачей евро по окончанию срока - сумма 10000?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:36

  sens написав:С выдачей евро по окончанию срока - сумма 10000?


на Щорса найдется
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:52

Хто готовий під такий прОцент їм занести?
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/KYA ... 0_2020.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:00

  Квесторе_поверніться написав:Хто готовий під такий прОцент їм занести?
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/KYA ... 0_2020.pdf


я занес доллар, буду за кредиткой охотиться
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:06

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто готовий під такий прОцент їм занести?
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/KYA ... 0_2020.pdf


я занес доллар, буду за кредиткой охотиться

Яка там унікальна плюшка по кредитці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:04

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто готовий під такий прОцент їм занести?
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/KYA ... 0_2020.pdf


я занес доллар, буду за кредиткой охотиться


По депозитчикам они просят индульгенцию (справку) о доходах ? Какой мин.срок и какая мин.сумма должна пролежать , чтобы можно было претендовать на кредитную пластинку
STIGA
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:08

  STIGA написав:
  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто готовий під такий прОцент їм занести?
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/KYA ... 0_2020.pdf


я занес доллар, буду за кредиткой охотиться


По депозитчикам они просят индульгенцию (справку) о доходах ? Какой мин.срок и какая мин.сумма должна пролежать , чтобы можно было претендовать на кредитную пластинку


хз, все ж наугад,
у меня пока так: скоринг прога по ФОПам (а доходы да - просят, буду показывать декларацией) еще не работает, но можем податься как клиент - депозитчик (до этого был как бывший клиент-депозитчик, совсем не податься сказали)

я посмотрю, продлят ли акцию по кешбекам - в прошлый раз ее хорошо расписали на месяцы вперед (на полгода(!)), заканчивается в конце января,
и начну надоедать

если банк с тропинки развития услуг не свернет - может к весне получится
Востаннє редагувалось cohan в Нед 03 січ, 2021 00:16, всього редагувалось 1 раз.
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто готовий під такий прОцент їм занести?
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/KYA ... 0_2020.pdf


я занес доллар, буду за кредиткой охотиться

Яка там унікальна плюшка по кредитці?


прОценты по кешбеку, уровня Форварда - т.е. 5-7%
+ распланированный кешбек вперед очень удобно

в общем, лишней не будет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:43

Re: MTB BANK

  cohan написав:я занес доллар

А смысл в 1,5% ?
Вероятность что морячек сыграет в ящик довольно высока.
Фонд неизвестно когда и по какому курсу отдаст...
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:10

  ukrprom2014 написав:
  cohan написав:я занес доллар

А смысл в 1,5% ?
Вероятность что морячек сыграет в ящик довольно высока.
Фонд неизвестно когда и по какому курсу отдаст...
банк норм,но по меркам свинорылов он небольшой,ставки как везде.
никому не верю
sens
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