|
|
|
MTB BANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:14
ukrprom2014 написав: cohan написав:
я занес доллар
А смысл в 1,5% ?
Вероятность что морячек сыграет в ящик довольно высока.
Фонд неизвестно когда и по какому курсу отдаст...
думаете? по-моему, он домашний небольшой и при делах,
при прочих равных, скорее, Пивденный неустойчивее
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 667
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:18
cohan написав: ukrprom2014 написав: cohan написав:
я занес доллар
А смысл в 1,5% ?
Вероятность что морячек сыграет в ящик довольно высока.
Фонд неизвестно когда и по какому курсу отдаст...
думаете? по-моему, он домашний небольшой и при делах,
при прочих равных, скорее, Пивденный неустойчивее
Можно по другому,у нас на руках 150 к у.е. и нужно отобрать 20 банков, есть столько же евро,ну и гривна везде где по сроку 10% или 5% ,но свободная ставка и условия... Можно играть в овгз,недострои и биткоины,но стабильность дает Фонд и небольшой%
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12477
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|45221
|5544867
|
|
|422
|59321
|
|
|6833
|1526661
|
|