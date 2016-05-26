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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:14
ukrprom2014 написав: cohan написав:
я занес доллар
А смысл в 1,5% ?
Вероятность что морячек сыграет в ящик довольно высока.
Фонд неизвестно когда и по какому курсу отдаст...
думаете? по-моему, он домашний небольшой и при делах,
при прочих равных, скорее, Пивденный неустойчивее
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cohan
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Додано: Нед 03 січ, 2021 20:18
cohan написав: ukrprom2014 написав: cohan написав:
я занес доллар
А смысл в 1,5% ?
Вероятность что морячек сыграет в ящик довольно высока.
Фонд неизвестно когда и по какому курсу отдаст...
думаете? по-моему, он домашний небольшой и при делах,
при прочих равных, скорее, Пивденный неустойчивее
Можно по другому,у нас на руках 150 к у.е. и нужно отобрать 20 банков, есть столько же евро,ну и гривна везде где по сроку 10% или 5% ,но свободная ставка и условия... Можно играть в овгз,недострои и биткоины,но стабильность дает Фонд и небольшой%
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 03 січ, 2021 21:04
cohan написав:
Пивденный неустойчивее
Півень стійкіший.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:57
sens написав:
Можно по другому,у нас на руках 150 к у.е. и
знайдіть ще 50К і купіть собі 1 лот бумаг УкрЕксіма
там %% огого
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greenozon
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:31
greenozon написав: sens написав:
Можно по другому,у нас на руках 150 к у.е. и
знайдіть ще 50К і купіть собі 1 лот бумаг УкрЕксіма
там %% огого
краще купити франшизу та побудувати АЗС
никому не верю
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sens
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