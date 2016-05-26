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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
22
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:14

  ukrprom2014 написав:
  cohan написав:я занес доллар

А смысл в 1,5% ?
Вероятность что морячек сыграет в ящик довольно высока.
Фонд неизвестно когда и по какому курсу отдаст...


думаете? по-моему, он домашний небольшой и при делах,
при прочих равных, скорее, Пивденный неустойчивее
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:18

  cohan написав:
  ukrprom2014 написав:
  cohan написав:я занес доллар

А смысл в 1,5% ?
Вероятность что морячек сыграет в ящик довольно высока.
Фонд неизвестно когда и по какому курсу отдаст...


думаете? по-моему, он домашний небольшой и при делах,
при прочих равных, скорее, Пивденный неустойчивее

Можно по другому,у нас на руках 150 к у.е. и нужно отобрать 20 банков, есть столько же евро,ну и гривна везде где по сроку 10% или 5% ,но свободная ставка и условия... Можно играть в овгз,недострои и биткоины,но стабильность дает Фонд и небольшой%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:04

Re: MTB BANK

  cohan написав:Пивденный неустойчивее

Півень стійкіший.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:57

Re: MTB BANK

  sens написав:Можно по другому,у нас на руках 150 к у.е. и


знайдіть ще 50К і купіть собі 1 лот бумаг УкрЕксіма :)
там %% огого
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:31

  greenozon написав:
  sens написав:Можно по другому,у нас на руках 150 к у.е. и


знайдіть ще 50К і купіть собі 1 лот бумаг УкрЕксіма :)
там %% огого
краще купити франшизу та побудувати АЗС
никому не верю
sens
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