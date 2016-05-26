RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
MTB BANK

MTB BANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3.5 5 117
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
39
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:56

  STIGA написав:подрезали крылья... никакого кишмиша (1-2% не в счет)

https://promo.mtb.ua/ru/show/svit-bez-obmezhen/


умер, не родившись (с)

хотя банчик какое-то повышение в рейтинге даже получил, посматриваем одним глазом все же
cohan
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:15

  cohan написав:
  STIGA написав:подрезали крылья... никакого кишмиша (1-2% не в счет)

хотя банчик какое-то повышение в рейтинге даже получил, посматриваем одним глазом все же


Читал за квартал с Пивденным на 7 позиций вверх двинули. Растеть :D
kot_konstantin_serg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:55

Re: MTB BANK

продлили кешбечную акцию
https://promo.mtb.ua/ru/show/aktsiya-za ... reditkoyu/
cohan
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4842, 4843, 4844
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48439 6184994
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:13
lloydbanksua
Універсал (Universal Bank) 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6894 1551671
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 20:31
klug
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 41, 42, 43
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
427 66539
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 09:54
darmet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
MTB BANK (653)
12.06.2021 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.