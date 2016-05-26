STIGA написав:подрезали крылья... никакого кишмиша (1-2% не в счет)
https://promo.mtb.ua/ru/show/svit-bez-obmezhen/
умер, не родившись (с)
хотя банчик какое-то повышение в рейтинге даже получил, посматриваем одним глазом все же
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 19:56
умер, не родившись (с)
хотя банчик какое-то повышение в рейтинге даже получил, посматриваем одним глазом все же
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:15
Додано: Суб 12 чер, 2021 18:55
Re: MTB BANK
продлили кешбечную акцию
Додано: Вів 15 чер, 2021 00:32
Re: MTB BANK
Чи правильно я розумію: свого застосунку банк не має, лише ІБ?
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:54
AleksD
Застосунок є.Операції по карті, платежі.
Депозитів в ньому не бачу, але в мене їх немає.
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:28
тестовый все еще
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