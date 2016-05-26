Читаю форум і прозріваю з вимогливості авторів Як на мене - нормальний, звичаний банк, де можна зробити все необхідне. Не гірший за переважну більшисть інших. І точно кращий за совкові держбанки (окрім привату, хоча і він починає здавати у сервісі)
Смотрю, что банк проводит рекламу на форумах, раз в 1-2 месяца сюда в ветку стабильно залетают новозареганные боты, которые прямо или косвенно хвалят банк. Достаточно пролистать несколько страниц этой ветки назад чтобы заметить тенденцию. Причем стиль написания сообщений даже одинаковый.