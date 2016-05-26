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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3.5 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
42
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:56

  STIGA написав:подрезали крылья... никакого кишмиша (1-2% не в счет)

https://promo.mtb.ua/ru/show/svit-bez-obmezhen/


умер, не родившись (с)

хотя банчик какое-то повышение в рейтинге даже получил, посматриваем одним глазом все же
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:15

  cohan написав:
  STIGA написав:подрезали крылья... никакого кишмиша (1-2% не в счет)

хотя банчик какое-то повышение в рейтинге даже получил, посматриваем одним глазом все же


Читал за квартал с Пивденным на 7 позиций вверх двинули. Растеть :D
kot_konstantin_serg
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:55

Re: MTB BANK

продлили кешбечную акцию
https://promo.mtb.ua/ru/show/aktsiya-za ... reditkoyu/
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 00:32

Re: MTB BANK

Чи правильно я розумію: свого застосунку банк не має, лише ІБ?
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:54

AleksD
Застосунок є.Операції по карті, платежі.
Депозитів в ньому не бачу, але в мене їх немає.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:28

  AleksD написав:Чи правильно я розумію: свого застосунку банк не має, лише ІБ?


тестовый все еще
https://www.mtb.ua/elBanking
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 06:38

Re: MTB BANK

Читаю форум і прозріваю з вимогливості авторів :-) Як на мене - нормальний, звичаний банк, де можна зробити все необхідне. Не гірший за переважну більшисть інших. І точно кращий за совкові держбанки (окрім привату, хоча і він починає здавати у сервісі)
oxyslipina
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 07:04

Смотрю, что банк проводит рекламу на форумах, раз в 1-2 месяца сюда в ветку стабильно залетают новозареганные боты, которые прямо или косвенно хвалят банк. Достаточно пролистать несколько страниц этой ветки назад чтобы заметить тенденцию. Причем стиль написания сообщений даже одинаковый.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 07:44

Re: MTB BANK

ну что, банк наигрался - кешбеки кончились или просто лень
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:29

Re: MTB BANK

таки лентяи...
продили:
https://promo.mtb.ua/uploads/files/12/Z ... ab7960.pdf

неплохие категории, внезапно
cohan
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