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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:51
cohan дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
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Віра Валентинівна
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:17
Віра Валентинівна написав:cohan
дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
ну категории неплохие, несовсем удобно только администрирование
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cohan
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