|
|
|
MTB BANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:51
cohan дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
-
Віра Валентинівна
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 08.07.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:17
Віра Валентинівна написав:cohan
дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
ну категории неплохие, несовсем удобно только администрирование
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:11
Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
-
Tonni
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 22.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:39
Tonni написав:
Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
нет
доллар только под хранение, 1% как и везде, гривна неконкурентна
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo
, Kalgan
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|49776
|6815169
|
|
|648
|5192
|
|
|444
|73911
|
|