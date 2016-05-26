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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:51
cohan дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
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Віра Валентинівна
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:17
Віра Валентинівна написав:cohan
дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
ну категории неплохие, несовсем удобно только администрирование
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cohan
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:11
Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
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Tonni
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:39
Tonni написав:
Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
нет
доллар только под хранение, 1% как и везде, гривна неконкурентна
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cohan
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:54
Скажите, а что реально в октябре платят кэшбэк?
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Tonni
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