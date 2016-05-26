RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
MTB BANK

MTB BANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3.5 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
42
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:51

cohan дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
Віра Валентинівна
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:17

  Віра Валентинівна написав:cohan дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.


ну категории неплохие, несовсем удобно только администрирование
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:11

Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
Tonni
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:39

  Tonni написав:Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?


нет
доллар только под хранение, 1% как и везде, гривна неконкурентна
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:54

  cohan написав:таки лентяи...
продили:
https://promo.mtb.ua/uploads/files/12/Z ... ab7960.pdf

неплохие категории, внезапно


Скажите, а что реально в октябре платят кэшбэк?
Tonni
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:44

  Tonni написав:
  cohan написав:таки лентяи...
продили:
https://promo.mtb.ua/uploads/files/12/Z ... ab7960.pdf

неплохие категории, внезапно


Скажите, а что реально в октябре платят кэшбэк?


ну за сентябрь я получил, за октябрь в ноябре будет - все продили, есть же документ по ссылке, рестораны и спорт окт ноябрь будут, потом техника до января
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 64656667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, vollena71 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4981, 4982, 4983
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49829 6831863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 жов, 2021 13:46
MASolomko
О.Bank 1 ... 64, 65, 66
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
651 6844
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 11:54
Ромасик
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 43, 44, 45
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
444 74071
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 17:22
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.