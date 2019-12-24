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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:51
cohan дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
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Віра Валентинівна
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:17
Віра Валентинівна написав:cohan
дуже ліниві, щось не дуже тут балують своїх клієнтів.
ну категории неплохие, несовсем удобно только администрирование
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cohan
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:11
Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
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Tonni
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:39
Tonni написав:
Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
нет
доллар только под хранение, 1% как и везде, гривна неконкурентна
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cohan
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:54
Скажите, а что реально в октябре платят кэшбэк?
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Tonni
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:44
Tonni написав:
Скажите, а что реально в октябре платят кэшбэк?
ну за сентябрь я получил, за октябрь в ноябре будет - все продили, есть же документ по ссылке, рестораны и спорт окт ноябрь будут, потом техника до января
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cohan
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:53
Tonni написав:
Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
интересных депозиттов нет уже лет 5 как мин. н ив одном банке ибо 0,1% по валюте это такие же копейки как и 0,2% хотя внешне как бы в два раза больше ... тоже касаетися и гривны. Пассивныых доходов сбережения уже давно не приносят. Раньше можно было жить и не работать от доходов от депозитов.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:17
IMPRINTER написав: Tonni написав:
Тут есть вообще интересные депозиты в гривне или долларах?
интересных депозиттов нет уже лет 5 как мин. н ив одном банке ибо 0,1% по валюте это такие же копейки как и 0,2% хотя внешне как бы в два раза больше ... тоже касаетися и гривны. Пассивныых доходов сбережения уже давно не приносят. Раньше можно было жить и не работать от доходов от депозитов.
Багаторічгий в Порох банці, Укркапі, Конячниках під 18% юзаються нормально.
Хоч троха інфляцію компенсують.
А от пятирічний в Бєні під 20% вже скінчився.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:10
как здесь ейчас обстоят дела с выдачей кредиток?
без депозита и правки о ЗП - наливают лимит?
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STIGA
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:09
А если депозит открыть, то на какой лимит можно расчитывать?
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vovareuckij
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