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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3.5 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
42
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:53

  STIGA написав:как здесь ейчас обстоят дела с выдачей кредиток?
без депозита и правки о ЗП - наливают лимит?


в Одессе наверно )
в Киеве врядл ли
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:54

  vovareuckij написав:А если депозит открыть, то на какой лимит можно расчитывать?


10

но депозит это всего лишь право податься на лимит, дальнейшая логика непонятна
cohan
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Повідомлень: 2757
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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  #<1 ... 65666768
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