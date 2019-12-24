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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 12:53
STIGA написав:
как здесь ейчас обстоят дела с выдачей кредиток?
без депозита и правки о ЗП - наливают лимит?
в Одессе наверно )
в Киеве врядл ли
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:54
vovareuckij написав:
А если депозит открыть, то на какой лимит можно расчитывать?
10
но депозит это всего лишь право податься на лимит, дальнейшая логика непонятна
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cohan
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