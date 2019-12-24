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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 12:53
STIGA написав:
как здесь ейчас обстоят дела с выдачей кредиток?
без депозита и правки о ЗП - наливают лимит?
в Одессе наверно )
в Киеве врядл ли
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cohan
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:54
vovareuckij написав:
А если депозит открыть, то на какой лимит можно расчитывать?
10
но депозит это всего лишь право податься на лимит, дальнейшая логика непонятна
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cohan
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:04
Хто знає, чи будуть тут ще платити кешбек за покупки? Мене тільки цим і зацікавили відкрити картку
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Віра Валентинівна
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:11
Віра Валентинівна написав:
Хто знає, чи будуть тут ще платити кешбек за покупки? Мене тільки цим і зацікавили відкрити картку
до января включительно точно будут
и категории жжирные идут - сейчас правда спорт и развлечения и рестораны
а вот с декабря - техника, самое то!
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cohan
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:58
Банк порадовал: продлили акцию по начислению кешбэка до 31.01.22 года:https://promo.mtb.ua/ru/show/aktsiya-za ... reditkoyu/
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Tonni
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:40
и таки давно порадовал!..
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cohan
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