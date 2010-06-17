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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 13 кві, 2016 08:57
Банкрот?
«Деньги — это шестое чувство, без которого остальные пять бесполезны»
Соммерсет Моэм
Додано: Сер 13 кві, 2016 12:12
Re: Брокбiзнесбанк
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 22 тра, 2016 02:34
Re: Брокбiзнесбанк - БАНКРОТ
За 4 очередь что слышно?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Додано: Пон 23 тра, 2016 06:25
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:39
4ой очереди денег не хватило
10 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.
У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 10 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
Довідкова інформація: «Гаряча лінія» Фонду гарантування: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 17 чер, 2019 14:21
Re: Брокбiзнесбанк - БАНКРОТ
Сволочи. Неужели ничего нельзя сделать?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
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