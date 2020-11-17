З 15.10.2020 нові рахунки поза пакетами не відкриваються
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:51
З 15.10.2020 нові рахунки поза пакетами не відкриваються
никому не верю
Додано: Сер 21 жов, 2020 05:06
Мои карты открыты давно - кредитка вне пакета,так что платными пакетами в сбере не пользуюсь,но очевыгоду получаю
никому не верю
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:36
Сбєр орігінальнічає
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:40
Заманивают Михалыч.
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