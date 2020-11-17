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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:51

  Бухгалтер написав:sensВ банке ответили, что это ложь.

З 15.10.2020 нові рахунки поза пакетами не відкриваються :!:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:24

sens
Пакеты в этой канторе поди одноразовые.
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 05:06

  ukrprom2014 написав:sens
Пакеты в этой канторе поди одноразовые.

Мои карты открыты давно - кредитка вне пакета,так что платными пакетами в сбере не пользуюсь,но очевыгоду получаю
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:36

Сбєр орігінальнічає :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:40

  greenozon написав:Сбєр орігінальнічає :)

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Заманивают Михалыч. :D
Ratatui
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  #<1 ... 655656657658
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