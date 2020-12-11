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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:32

Re: Сбербанк

GALeon написав:
Квесторе_поверніться написав:
  GALeon написав:С чего очевидно, что банк сворачивается или уже передумал сворачиваться?

Фізики і юрики які можуть і хочуть потроху виносять грошенята з банки.
Фізики лишили біля 3 млрд, юрики біля 2 млрд.
Але тут є в пасивах 14 млрд супостата пу.
Так що платить супостат...а значить замовляє музику.
Ну так он еще долго будет существовать
А возможно и нет - https://49000.com.ua/v-ukraine-prekrati ... lnost-ros/

{
В Украине прекратит деятельность российский банк

«Сбербанк», основным владельцем которого является Центробанк Российской Федерации, сворачивает свои филиалы и прекращает деятельность на территории Украины. Об этом заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.

По словам Грефа, «Сбербанк» планирует модифицировать свою деятельность в Восточной Европе — в Украине российский банк хочет свернуть все свои представительства. Отметим, что «Сбербанк» еще с 2017 года находился под санкциями Украины, так как основным его владельцем является государство-агрессор, которое аннексировало Крым и развязало войну на Донбассе.}
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:12

Боюсь так Греф завуальовує антиукраїнську діяльність Сбєра в Неньці Україні.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 00:02

  Квесторе_поверніться написав:Боюсь так Греф завуальовує антиукраїнську діяльність Сбєра в Неньці Україні.


Опять зрада.
Ratatui
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