А возможно и нет -GALeon написав:Ну так он еще долго будет существоватьКвесторе_поверніться написав:
Фізики і юрики які можуть і хочуть потроху виносять грошенята з банки.
Фізики лишили біля 3 млрд, юрики біля 2 млрд.
Але тут є в пасивах 14 млрд супостата пу.
Так що платить супостат...а значить замовляє музику.
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В Украине прекратит деятельность российский банк
«Сбербанк», основным владельцем которого является Центробанк Российской Федерации, сворачивает свои филиалы и прекращает деятельность на территории Украины. Об этом заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.
По словам Грефа, «Сбербанк» планирует модифицировать свою деятельность в Восточной Европе — в Украине российский банк хочет свернуть все свои представительства. Отметим, что «Сбербанк» еще с 2017 года находился под санкциями Украины, так как основным его владельцем является государство-агрессор, которое аннексировало Крым и развязало войну на Донбассе.}