GALeon написав:С чего очевидно, что банк сворачивается или уже передумал сворачиваться?
Фізики і юрики які можуть і хочуть потроху виносять грошенята з банки. Фізики лишили біля 3 млрд, юрики біля 2 млрд. Але тут є в пасивах 14 млрд супостата пу. Так що платить супостат...а значить замовляє музику.
{ В Украине прекратит деятельность российский банк
«Сбербанк», основным владельцем которого является Центробанк Российской Федерации, сворачивает свои филиалы и прекращает деятельность на территории Украины. Об этом заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.
По словам Грефа, «Сбербанк» планирует модифицировать свою деятельность в Восточной Европе — в Украине российский банк хочет свернуть все свои представительства. Отметим, что «Сбербанк» еще с 2017 года находился под санкциями Украины, так как основным его владельцем является государство-агрессор, которое аннексировало Крым и развязало войну на Донбассе.}
Боюсь так Греф завуальовує антиукраїнську діяльність Сбєра в Неньці Україні.
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{ В Украине прекратит деятельность российский банк
«Сбербанк», основным владельцем которого является Центробанк Российской Федерации, сворачивает свои филиалы и прекращает деятельность на территории Украины. Об этом заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции.
По словам Грефа, «Сбербанк» планирует модифицировать свою деятельность в Восточной Европе — в Украине российский банк хочет свернуть все свои представительства. Отметим, что «Сбербанк» еще с 2017 года находился под санкциями Украины, так как основным его владельцем является государство-агрессор, которое аннексировало Крым и развязало войну на Донбассе.}
в оригинале - хочет продать, "свернуть и продать" видимо