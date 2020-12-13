Додано: Нед 13 гру, 2020 15:46

Scotch написав: Ребят,просьба написать здесь,если будет известно,когда будет час x,то есть до какого числа нужно успеть унести ноги из Сбербанка... Ребят,просьба написать здесь,если будет известно,когда будет час x,то есть до какого числа нужно успеть унести ноги из Сбербанка...

лучше Вы расскажите, в чем там цимес сейчас при никаких ставках по депозитам?дешевые кредитки старые разве что )СЭП - не бесплатный, по пятерке, насколько помню,вторая карта нашару в другой валюте - в дешевых пакетах нет,снятие нала... лимиты тоже так себе, и другие его не сильно любят, не сравнить с Авалем хотя быкроссбордер платежи тоже года три как сделали как у других - и плата за конверт и курс,получать SWIFT - из США напряг, банк - корр в бане, доходит по настроению...понятно, что его оставили для предприятий и для помощи Украине, пока европейцев не уломают на содержание (там пока торг - немцы сопротивляются на вход как могут), то есть еще года 3-5, но пересичному там уж точно делать нечегочто касается ног - технический выход беспроблемного банка пройдет без проблем: так выходил БМ, так выходил ВТБ, выйдет и Сбер: Проминвест, конечно, скрипит, ну так его проблемным и взяли, тут все должно пройти гладко, другое дело что не торопится он выходить, кто бы что не говорил