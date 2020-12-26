Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!
natka_medvedeva написав:Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!
Коктель молотова и вызов патриотов на разборки и как миленькая кассир бы по 27.25 бы продала.
natka_medvedeva написав:Нарушают законы. Валюта в продаже 21.12 в отделении на Нижнем Валу была, на табло курс 28.15. привлекательно Когда подошла моя очередь, даже не спросила являюсь ли я клиентом банка, просто кассир заявила что для не клиентов банка курс у них 28.25 - это что за развод?!
разводу несколько лет, а что делать - на всех не хватает ))
я вот заинтересовался курсами онлайн обмена - в ралли там неплохие на покупку светили, но - снятие за процент так и осталось ( СЭП разве что, так доллар положишь - потом не снимешь уже , тоже 1%
natka_medvedeva написав: я вот заинтересовался курсами онлайн обмена - в ралли там неплохие на покупку светили, но - снятие за процент так и осталось ( СЭП разве что, так доллар положишь - потом не снимешь уже , тоже 1%
одно расстройство, короче (с)
Подскажите,снятие 1% в любом пакете?Перевод в другой банк без комиссии?
natka_medvedeva написав: я вот заинтересовался курсами онлайн обмена - в ралли там неплохие на покупку светили, но - снятие за процент так и осталось ( СЭП разве что, так доллар положишь - потом не снимешь уже , тоже 1%
одно расстройство, короче (с)
Подскажите,снятие 1% в любом пакете?Перевод в другой банк без комиссии?