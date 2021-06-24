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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:24

оце так новина

держкантора - Укрзалізниця на гачку в Сбєріка

http://uaprom.info/news/179523-uz-dogov ... edita.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:01

  greenozon написав:оце так новина

держкантора - Укрзалізниця на гачку в Сбєріка

http://uaprom.info/news/179523-uz-dogov ... edita.html


так это давно не новость
Сбер же потому и не уходит что закредитовал дофига и больше прежприятий, и не пособственному желанию...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:14

усі гадають що сбєр помирає, а він виявляється ще й розвивається

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:17

  greenozon написав:усі гадають що сбєр помирає, а він виявляється ще й розвивається

https://sbrf.in.ua/spcloffer?utm_source=sendpulse

Супостат пу банку тут тримає щоб гробити економіку Неньки України...ну і ще для деяких спецзавдань...в СБУ Вам про це не розкажуть...мабуть.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:08

  greenozon написав:усі гадають що сбєр помирає, а він виявляється ще й розвивається

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Это какая-то агентская самодеятельность
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  #<1 ... 659660661662
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