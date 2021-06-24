держкантора - Укрзалізниця на гачку в Сбєріка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 18:24
оце так новина
держкантора - Укрзалізниця на гачку в Сбєріка
Додано: Чет 27 тра, 2021 21:01
так это давно не новость
Сбер же потому и не уходит что закредитовал дофига и больше прежприятий, и не пособственному желанию...
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:14
усі гадають що сбєр помирає, а він виявляється ще й розвивається
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:17
Супостат пу банку тут тримає щоб гробити економіку Неньки України...ну і ще для деяких спецзавдань...в СБУ Вам про це не розкажуть...мабуть.
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:08
Это какая-то агентская самодеятельность
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