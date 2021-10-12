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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 380
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:24

оце так новина

держкантора - Укрзалізниця на гачку в Сбєріка

http://uaprom.info/news/179523-uz-dogov ... edita.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:01

  greenozon написав:оце так новина

держкантора - Укрзалізниця на гачку в Сбєріка

http://uaprom.info/news/179523-uz-dogov ... edita.html


так это давно не новость
Сбер же потому и не уходит что закредитовал дофига и больше прежприятий, и не пособственному желанию...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:14

усі гадають що сбєр помирає, а він виявляється ще й розвивається

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:17

  greenozon написав:усі гадають що сбєр помирає, а він виявляється ще й розвивається

https://sbrf.in.ua/spcloffer?utm_source=sendpulse

Супостат пу банку тут тримає щоб гробити економіку Неньки України...ну і ще для деяких спецзавдань...в СБУ Вам про це не розкажуть...мабуть.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:08

  greenozon написав:усі гадають що сбєр помирає, а він виявляється ще й розвивається

https://sbrf.in.ua/spcloffer?utm_source=sendpulse

Это какая-то агентская самодеятельность
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:44

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:усі гадають що сбєр помирає, а він виявляється ще й розвивається

https://sbrf.in.ua/spcloffer?utm_source=sendpulse

Это какая-то агентская самодеятельность


агенти показали своє лице :)

https://sbrf.in.ua/flp?utm_source=sendpulse
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:49

До вчерашнего дня был клиентом АТ Сбербанк на протяжении двух лет, и на протяжении всех двух лет пользовался максимальным пакетом «Элитный», который включает в себя карты Visa Infinite/Word Elite за 10000 в год.
Началось все с того, что моя менеджер сообщила мне, что пришёл запрос от ФинМониторинга самого банка с целью предоставить подтверждение и объяснение происхождения средств.
Мною была проведена в банке двухчасовая сессия с личным менеджером, вместе составили «объяснительную», приложили все необходимые документы. Опущу рассказ о бюрократии и неорганизованности сотрудников банка, так как в конечном итоге сами сотрудники банка, личная менеджер - не обладают никакой информацией, а их личная задача будет состоять лишь - продать дорогой пакет обслуживания. Я разочарован в работе АТ Сбербанк, а так же в работе отделения в городе Каменское.
Никому не советую пользоваться этим банком, по ряду причин, ввиду того что он не самый удобный из всех представленных на рынке, а если вы премиальный клиент - ни о какой лояльности не может идти и речи.
На данный момент официальный ответ от представителей ФИН МОНИТОРИНГА АТ СБЕРБАНК не был получен, на почте игнор, дозвониться нельзя, все общение происходит через личного менеджера в мессенджера, не смотря на то, что никакой информацией она не владеет и просто навсего «передаёт ответы»
fleurons2020
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:12

  fleurons2020 написав:До вчерашнего дня был клиентом АТ Сбербанк на протяжении двух лет, и на протяжении всех двух лет пользовался максимальным пакетом «Элитный», который включает в себя карты Visa Infinite/Word Elite за 10000 в год.
Началось все с того, что моя менеджер сообщила мне, что пришёл запрос от ФинМониторинга самого банка с целью предоставить подтверждение и объяснение происхождения средств.
Мною была проведена в банке двухчасовая сессия с личным менеджером, вместе составили «объяснительную», приложили все необходимые документы. Опущу рассказ о бюрократии и неорганизованности сотрудников банка, так как в конечном итоге сами сотрудники банка, личная менеджер - не обладают никакой информацией, а их личная задача будет состоять лишь - продать дорогой пакет обслуживания. Я разочарован в работе АТ Сбербанк, а так же в работе отделения в городе Каменское.
Никому не советую пользоваться этим банком, по ряду причин, ввиду того что он не самый удобный из всех представленных на рынке, а если вы премиальный клиент - ни о какой лояльности не может идти и речи.
На данный момент официальный ответ от представителей ФИН МОНИТОРИНГА АТ СБЕРБАНК не был получен, на почте игнор, дозвониться нельзя, все общение происходит через личного менеджера в мессенджера, не смотря на то, что никакой информацией она не владеет и просто навсего «передаёт ответы»


ну, между нами, Сбер был одним из, кому на финмон не то чтобы совсем положить, но можно не обращать внимания
но - постепенно меняется и он, учитывая что рядовых пользователей Сбер давно выгнал (проценты на снятие всего) и сотрудники в нем работать не рвутся - кадры на рынке в провинции не самые качественные
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:04

  fleurons2020 написав:До вчерашнего дня был клиентом АТ Сбербанк на протяжении двух лет, и на протяжении всех двух лет пользовался максимальным пакетом «Элитный», который включает в себя карты Visa Infinite/Word Elite за 10000 в год.
Началось все с того, что моя менеджер сообщила мне, что пришёл запрос от ФинМониторинга самого банка с целью предоставить подтверждение и объяснение происхождения средств.
Мною была проведена в банке двухчасовая сессия с личным менеджером, вместе составили «объяснительную», приложили все необходимые документы. Опущу рассказ о бюрократии и неорганизованности сотрудников банка, так как в конечном итоге сами сотрудники банка, личная менеджер - не обладают никакой информацией, а их личная задача будет состоять лишь - продать дорогой пакет обслуживания. Я разочарован в работе АТ Сбербанк, а так же в работе отделения в городе Каменское.
Никому не советую пользоваться этим банком, по ряду причин, ввиду того что он не самый удобный из всех представленных на рынке, а если вы премиальный клиент - ни о какой лояльности не может идти и речи.
На данный момент официальный ответ от представителей ФИН МОНИТОРИНГА АТ СБЕРБАНК не был получен, на почте игнор, дозвониться нельзя, все общение происходит через личного менеджера в мессенджера, не смотря на то, что никакой информацией она не владеет и просто навсего «передаёт ответы»


Думаю такая ситуация если не во всех, то многих банках будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:45

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sens
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