Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:49

До вчерашнего дня был клиентом АТ Сбербанк на протяжении двух лет, и на протяжении всех двух лет пользовался максимальным пакетом «Элитный», который включает в себя карты Visa Infinite/Word Elite за 10000 в год.

Началось все с того, что моя менеджер сообщила мне, что пришёл запрос от ФинМониторинга самого банка с целью предоставить подтверждение и объяснение происхождения средств.

Мною была проведена в банке двухчасовая сессия с личным менеджером, вместе составили «объяснительную», приложили все необходимые документы. Опущу рассказ о бюрократии и неорганизованности сотрудников банка, так как в конечном итоге сами сотрудники банка, личная менеджер - не обладают никакой информацией, а их личная задача будет состоять лишь - продать дорогой пакет обслуживания. Я разочарован в работе АТ Сбербанк, а так же в работе отделения в городе Каменское.

Никому не советую пользоваться этим банком, по ряду причин, ввиду того что он не самый удобный из всех представленных на рынке, а если вы премиальный клиент - ни о какой лояльности не может идти и речи.

На данный момент официальный ответ от представителей ФИН МОНИТОРИНГА АТ СБЕРБАНК не был получен, на почте игнор, дозвониться нельзя, все общение происходит через личного менеджера в мессенджера, не смотря на то, что никакой информацией она не владеет и просто навсего «передаёт ответы»