До вчерашнего дня был клиентом АТ Сбербанк на протяжении двух лет, и на протяжении всех двух лет пользовался максимальным пакетом «Элитный», который включает в себя карты Visa Infinite/Word Elite за 10000 в год. Началось все с того, что моя менеджер сообщила мне, что пришёл запрос от ФинМониторинга самого банка с целью предоставить подтверждение и объяснение происхождения средств. Мною была проведена в банке двухчасовая сессия с личным менеджером, вместе составили «объяснительную», приложили все необходимые документы. Опущу рассказ о бюрократии и неорганизованности сотрудников банка, так как в конечном итоге сами сотрудники банка, личная менеджер - не обладают никакой информацией, а их личная задача будет состоять лишь - продать дорогой пакет обслуживания. Я разочарован в работе АТ Сбербанк, а так же в работе отделения в городе Каменское. Никому не советую пользоваться этим банком, по ряду причин, ввиду того что он не самый удобный из всех представленных на рынке, а если вы премиальный клиент - ни о какой лояльности не может идти и речи. На данный момент официальный ответ от представителей ФИН МОНИТОРИНГА АТ СБЕРБАНК не был получен, на почте игнор, дозвониться нельзя, все общение происходит через личного менеджера в мессенджера, не смотря на то, что никакой информацией она не владеет и просто навсего «передаёт ответы»
fleurons2020 написав:До вчерашнего дня был клиентом АТ Сбербанк на протяжении двух лет, и на протяжении всех двух лет пользовался максимальным пакетом «Элитный», который включает в себя карты Visa Infinite/Word Elite за 10000 в год. Началось все с того, что моя менеджер сообщила мне, что пришёл запрос от ФинМониторинга самого банка с целью предоставить подтверждение и объяснение происхождения средств. Мною была проведена в банке двухчасовая сессия с личным менеджером, вместе составили «объяснительную», приложили все необходимые документы. Опущу рассказ о бюрократии и неорганизованности сотрудников банка, так как в конечном итоге сами сотрудники банка, личная менеджер - не обладают никакой информацией, а их личная задача будет состоять лишь - продать дорогой пакет обслуживания. Я разочарован в работе АТ Сбербанк, а так же в работе отделения в городе Каменское. Никому не советую пользоваться этим банком, по ряду причин, ввиду того что он не самый удобный из всех представленных на рынке, а если вы премиальный клиент - ни о какой лояльности не может идти и речи. На данный момент официальный ответ от представителей ФИН МОНИТОРИНГА АТ СБЕРБАНК не был получен, на почте игнор, дозвониться нельзя, все общение происходит через личного менеджера в мессенджера, не смотря на то, что никакой информацией она не владеет и просто навсего «передаёт ответы»
ну, между нами, Сбер был одним из, кому на финмон не то чтобы совсем положить, но можно не обращать внимания но - постепенно меняется и он, учитывая что рядовых пользователей Сбер давно выгнал (проценты на снятие всего) и сотрудники в нем работать не рвутся - кадры на рынке в провинции не самые качественные
fleurons2020 написав:До вчерашнего дня был клиентом АТ Сбербанк на протяжении двух лет, и на протяжении всех двух лет пользовался максимальным пакетом «Элитный», который включает в себя карты Visa Infinite/Word Elite за 10000 в год. Началось все с того, что моя менеджер сообщила мне, что пришёл запрос от ФинМониторинга самого банка с целью предоставить подтверждение и объяснение происхождения средств. Мною была проведена в банке двухчасовая сессия с личным менеджером, вместе составили «объяснительную», приложили все необходимые документы. Опущу рассказ о бюрократии и неорганизованности сотрудников банка, так как в конечном итоге сами сотрудники банка, личная менеджер - не обладают никакой информацией, а их личная задача будет состоять лишь - продать дорогой пакет обслуживания. Я разочарован в работе АТ Сбербанк, а так же в работе отделения в городе Каменское. Никому не советую пользоваться этим банком, по ряду причин, ввиду того что он не самый удобный из всех представленных на рынке, а если вы премиальный клиент - ни о какой лояльности не может идти и речи. На данный момент официальный ответ от представителей ФИН МОНИТОРИНГА АТ СБЕРБАНК не был получен, на почте игнор, дозвониться нельзя, все общение происходит через личного менеджера в мессенджера, не смотря на то, что никакой информацией она не владеет и просто навсего «передаёт ответы»
Думаю такая ситуация если не во всех, то многих банках будет.