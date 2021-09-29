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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:58
НЕ ПЛАТЯТЬ!
Страховий випадок № 8651 стався строк 90 днів закінчився — виплати не виплачені. Не можливо зв'язатися з відповідальними особами із відділу виплат! будемо звертатись до МТСБУ та Нацкомфинпослуг
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:59
Re: АСКА
Недоволен сервисом в этой страховой.
Хотел оформить полис на их сайте и не смог. Постоянно выбивало ошибку. Моих нервов не хватило и выбрал другую страховую. Там оформил полис с первого раза.
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:15
Re: АСКА
Я могу оформить страховку осаго дистанционно?
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:11
Re: АСКА
У меня был хороший опыт работы со страховой, на работе был подключен их полис. Многие пишут, что им не возмещали ущерб, но я такого не помню. Сейчас моя компания обслуживается у СК Країна, не могу сказать, что она чем-то лучше.
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