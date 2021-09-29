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Обслуговування в українських
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АСКА

АСКА
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АСКА 2.5 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
35
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:58

НЕ ПЛАТЯТЬ!

Страховий випадок № 8651 стався строк 90 днів закінчився — виплати не виплачені. Не можливо зв'язатися з відповідальними особами із відділу виплат! будемо звертатись до МТСБУ та Нацкомфинпослуг :(
vishnya80
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:34

цікаво чи до кінця року доживе аска
samvexler
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:59

Re: АСКА

Недоволен сервисом в этой страховой.
Хотел оформить полис на их сайте и не смог. Постоянно выбивало ошибку. Моих нервов не хватило и выбрал другую страховую. Там оформил полис с первого раза.
lesnik84
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:15

Re: АСКА

Я могу оформить страховку осаго дистанционно?
vasilkaol
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:11

Re: АСКА

У меня был хороший опыт работы со страховой, на работе был подключен их полис. Многие пишут, что им не возмещали ущерб, но я такого не помню. Сейчас моя компания обслуживается у СК Країна, не могу сказать, что она чем-то лучше.
DizaK
 
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