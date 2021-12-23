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Обслуговування в українських
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АСКА

АСКА
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АСКА 2.5 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
35
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:41

Re: АСКА

Чи можна оформити автоцивілку для машини з єврономерами?
Ётис
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:45

Re: АСКА

Несколько месяцев назад произошел небольшой инцидент на дороге. Позвонил на горячую линию АСКА, меня быстро сориентировали и через 2-3 недели я получил выплату согласно договору.
Ракета
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:29

Re: АСКА

Можна в одну медичну страховку додати декілька членів сім'ї?
Tala
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Повідомлень: 8
З нами з: 03.08.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:55

Re: АСКА

Зависит ли стоимость полиса от года выпуска машины?
ДмитрийН
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:15

Re: АСКА

ДмитрийН написав:Зависит ли стоимость полиса от года выпуска машины?
Если каско - да, если осаго - нет
GALeon
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Повідомлень: 364
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:55

GALeon
Спасибо за ответ. А есть смысл в КАСКО? Я просто начинающий автолюбитель))
ДмитрийН
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.09.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:47

Re: АСКА

ДмитрийН написав:GALeon
Спасибо за ответ. А есть смысл в КАСКО? Я просто начинающий автолюбитель))
Если авто новое или до 7 лет и дорогое, то имеет
GALeon
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Повідомлень: 364
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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