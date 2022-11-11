НінаВіт
Компанія тут не відповідає. До клієнтів це не має відношення, договір залишається дійсним.
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:12
НінаВіт
Компанія тут не відповідає. До клієнтів це не має відношення, договір залишається дійсним.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 08:13
Tala
Знайшла посилання в інтернеті. На сайті через зворотній зв'язок теж не відповіли. А ми за кордоном зараз. Ось і як з ними зв'язуватися?
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