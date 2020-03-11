ПРОМІНВЕСТБАНК

Цікава гра ведеться навколо банки. Один з гравців хотів би лишатися в тіні.
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Rockcoco написав:Инфо от инсайдера - Рожок свалил в РФ, завтра вводят временную администрацию.
Дык а Рожкова осталась?
А хто буде боротися зі світовою кризою що суне на Неньку Україну як не Катерина?
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Реальным покупателем Проминвестбанка стал американский инвестфонд VR Capital - источник
Реальным покупателем 97,7726% акций Проминвестбанка на аукционе 4 марта стал американский инвестфонд VR Capital. Об этом StockWorld сообщил источник на рынке, знакомый с ходом торгов. В аукционе по покупке Проминвестбанка принимали участие три компании, сообщил собеседник. По его словам, компания-победитель тесно связана с американским инвестфондом VR Capital, который профинансировал сделку и фактически стал реальным покупателем банка. Как известно, ранее VR Capital приобрел у Проминвестбанка долг "Укрзализныци". Напомним, акции Проминвестбанка были арестованы в числе других "дочек" российских банков в рамках выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с РФ компенсаций за активы в Крыму. По информации ПФТС, 4 марта на аукционе Проминвестбанк был продан, однако информация об участниках торгов и покупателях акций пока не раскрывалась. Позже в СМИ появилось заявление российского банка ВЭБ, что продажа является нарушением норм международного права, а банк намерен оспорить продажу в иностранном суде. В Минюсте уже прокомментировали угрозы российского банка, там указывают, что сделка прошла в рамках украинского законодательства.