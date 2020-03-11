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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1929193019311932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:58

  Вкладчик1234 написав:НБУ - ПОКУПЦЮ ПРОМІНВЕСТБАНКА: ПОТРІБНА ЗГОДА РЕГУЛЯТОРА, ІНАКШЕ БУДУТЬ ПРОБЛЕМИ

http://finbalance.com.ua/news/nbu---pokuptsyu-prominvestbanku-potribna-zhoda-vid-rehulyatora-inakshe-budut-problemi

Цікава гра ведеться навколо банки.
Один з гравців хотів би лишатися в тіні. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:НБУ - ПОКУПЦЮ ПРОМІНВЕСТБАНКА: ПОТРІБНА ЗГОДА РЕГУЛЯТОРА, ІНАКШЕ БУДУТЬ ПРОБЛЕМИ

http://finbalance.com.ua/news/nbu---pokuptsyu-prominvestbanku-potribna-zhoda-vid-rehulyatora-inakshe-budut-problemi

Цікава гра ведеться навколо банки.
Один з гравців хотів би лишатися в тіні. :wink:

Нащо нам ця недоСанта-Барбара так ще і без фізиків
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:14

sens
Только чтоб понастальгиовать - ведь была когда-то лучшая банка Украины.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:27

Инфо от инсайдера - Рожок свалил в РФ, завтра вводят временную администрацию. 8)
Rockcoco
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:36

  Rockcoco написав:Инфо от инсайдера - Рожок свалил в РФ, завтра вводят временную администрацию. 8)

Ну эти хоть рассчитались со всеми желающими.
Хотя наверно не по доброте душевной, а чтоб не привлекать внимание "лишних глаз", и прочих "обманутых вкладчиков".
А в "узком кругу" можно всё "порешать"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:15

  Rockcoco написав:Инфо от инсайдера - Рожок свалил в РФ, завтра вводят временную администрацию. 8)
Дык а Рожкова осталась?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:17

  sens написав:
  Rockcoco написав:Инфо от инсайдера - Рожок свалил в РФ, завтра вводят временную администрацию. 8)
Дык а Рожкова осталась?

А хто буде боротися зі світовою кризою що суне на Неньку Україну як не Катерина?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:30

Реальным покупателем Проминвестбанка стал американский инвестфонд VR Capital - источник
Реальным покупателем 97,7726% акций Проминвестбанка на аукционе 4 марта стал американский инвестфонд VR Capital. Об этом StockWorld сообщил источник на рынке, знакомый с ходом торгов. В аукционе по покупке Проминвестбанка принимали участие три компании, сообщил собеседник. По его словам, компания-победитель тесно связана с американским инвестфондом VR Capital, который профинансировал сделку и фактически стал реальным покупателем банка. Как известно, ранее VR Capital приобрел у Проминвестбанка долг "Укрзализныци". Напомним, акции Проминвестбанка были арестованы в числе других "дочек" российских банков в рамках выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с РФ компенсаций за активы в Крыму. По информации ПФТС, 4 марта на аукционе Проминвестбанк был продан, однако информация об участниках торгов и покупателях акций пока не раскрывалась. Позже в СМИ появилось заявление российского банка ВЭБ, что продажа является нарушением норм международного права, а банк намерен оспорить продажу в иностранном суде. В Минюсте уже прокомментировали угрозы российского банка, там указывают, что сделка прошла в рамках украинского законодательства.


https://www.stockworld.com.ua/ru/news/rieal-nym-pokupatieliem-prominviestbanka-stal-amierikanskii-inviestfond

Интересно, насколько он американский?
Не Тигипковский какой-то?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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