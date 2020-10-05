ПРОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 09:44
lloydbanksua написав:
При этом НБУ тоже не принимает особых мер для наказания нарушителей. А этой банке давно пора в фонд.
НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 02:15
Ratatui написав:
НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.
Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".
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lloydbanksua
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